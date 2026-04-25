Katharina Hartmuth vence MIUT

A alemã Katharina Hartmuth confirmou o favoritismo e venceu a prova principal do MIUT 2026, a exigente “Legend” de 110 quilómetros, com o tempo de 14:54.53.

No final, a atleta não escondeu a emoção por finalmente conseguir alinhar na prova. “Inscrevi-me várias vezes, mas nos últimos anos houve sempre lesões ou contratempos que me impediram de participar. Queria muito correr aqui e estou muito feliz por finalmente ter conseguido”, afirmou.

Sobre a corrida, Hartmuth destacou a dureza e o carácter completo do percurso. “É uma prova mesmo muito exigente, e isso é algo de que gosto. Não é um percurso fácil, mas ao mesmo tempo tem secções muito rápidas, por isso tens de estar sempre a forçar, sempre a puxar, se queres fazer um bom tempo”, explicou.

A vencedora sublinhou ainda as condições adversas nas zonas mais altas da ilha. “No topo foi ainda mais difícil, porque estávamos constantemente dentro das nuvens, com frio e chuva”, referiu.

Apesar disso, deixou elogios ao cenário natural da Madeira. “O percurso é lindíssimo. Mesmo com as nuvens, é um sítio absolutamente incrível”, concluiu.

A luta pelos restantes lugares do pódio manteve-se em aberto durante grande parte do percurso, com Helen Mino Faulkner e Jazmine Lowther ainda em prova nos últimos registos intermédios, na zona do Larano.