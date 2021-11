Causa da SPAD vence programa Bairro Feliz no Super do Anadia

A causa ‘SPAD - Pelo bem-estar animal, ajude-nos a ajudar!’ da Sociedade Protectora dos Animais Domésticos do Funchal foi a vencedora do programa Bairro Feliz no Pingo Doce Super do Anadia.

A instituição que luta pelos direitos e bem-estar dos animais abandonados pretende com esta causa angariar ração para alimentar as mais de duas centenas de cães e gatos que acolhe.

A terceira edição do programa Bairro Feliz decorreu a nível nacional, abrangendo mais de 400 lojas Pingo Doce.

Na Região, o programa decorreu em 14 lojas Pingo Doce, onde estiveram em votação 28 causas entre 28 de Setembro e 2 de Novembro. Os clientes Pingo Doce com compras no valor igual ou superior a 10 euros receberam uma ‘Moeda Bairro Feliz’ para poder votar na sua causa favorita.

Esta quarta-feira, 3 de Novembro, às 18h30, todas as lojas Pingo Doce contabilizaram os votos. Os mealheiros foram pesados em balança portátil tendo sido conhecidas as causas vencedoras, aquelas que apresentaram o mealheiro mais pesado.

No Pingo Doce Super do Anadia estiveram em votação a causa da Sociedade Protectora dos Animais Domésticos do Funchal ‘Pelo bem-estar animal, ajude-nos a ajudar!’ e da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal - Garouta do Calhau ‘Murteiras Mais Activa’.

O programa Bairro Feliz do Pingo Doce teve início em 2019, este ano realizou-se a primeira edição a nível Nacional, dando “oportunidade à comunidade de inscrever causas que promovam um impacto positivo dentro de cada um dos bairros onde há um Pingo Doce”. Nesta edição foram registadas mais de 2.000 candidaturas, das quais 500 correspondiam a grupos de vizinhos e 1.500 a instituições.

Com o objectivo de ajudar a fazer a diferença nas comunidades, o programa premiou em outras edições mais de 150 causas locais, cada uma com até 1.000 euros.