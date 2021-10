Funchal recebe Jornadas Técnicas da anona, maçã, batata-doce e do maracujá de 4 a 6 de Novembro

As Jornadas Técnicas da anona, maçã, batata-doce e do maracujá realizam-se nos dias 4, 5 e 6 de Novembro, no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas (Funchal).

Estas jornadas inserem-se no âmbito do projecto 'PRODERAM 873.10.0.2 - Conservação dos Recursos Genéticos Prioritários para a RAM', desenvolvido pela parceria entre o ISOPlexis - Centro de Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar da Universidade da Madeira, a Direcção Regional de Agricultura, AJAMPS - Associação de Jovens Agricultores da Madeira e Porto Santo e o APSRAM - Associação de Produtores de Sidra da Região Autónoma da Madeira.

Os principais objectivos desta iniciativa passam "pela realização de ações de prospeção, inventariação, colheita, caraterização, conservação documentação das variedades locais destas culturas"; "criação e manutenção de colecções in situ e ex situ das variedades inventariadas" e "identificação de variedades com potencial para programas de melhoria ou para protecção com o registo no Catálogo Nacional de Variedades Vegetais", explica a organização em nota remetida à imprensa.

O primeiro dia das jornadas, com início marcado para as 09 horas, será dedicado à apresentação e discussão de vários temas, como sejam: 'Património agrícola Regional: o portal para que haja Futuro', pelo director regional da Agricultura, Paulo Santos; 'O papel do ISOPlexis na Conservação dos Recursos Genéticos - Projeto PRODERAM 873.10.0.2', por Miguel Carvalho e Gregório Freitas; 'A Anoneira na Madeira, Uma Cultura com História e Valor!', por Joaquim Leça; 'Produção sustentável de batata-doce. Boas práticas agrícolas', por Elvira Ferreira; 'Cultura do maracujá na ilha de São Miguel', por Manuel Moniz da Ponte; e 'Importância da preservação dos recursos genéticos/ cultura/ gastronomia/ paisagem', por Raul Rodrigues.

Durante o primeiro dia será também realizada a divulgação dos resultados alcançados no projevto 'PRODERAM 873.10.0.2' e discutir-se-á a importância destas culturas para a agricultura regional. Haverá ainda um espaço para a apresentação do livro 'Enxertia de árvores de fruto'.

Nos dias seguintes, 5 e 6 de Novembro, serão promovidas acções no campo, sobre técnicas de multiplicação e de manutenção destas culturas, nomeadamente: 'Importância da escolha de cultivares de batata-doce: do produtor ao consumidor'; 'Enxertias de gomo dormente em macieiras'; 'Sistemas de condução, pragas e doenças da cultura do maracujá' e 'Amanhos culturais em verde na cultura da anona'.

As inscrições são gratuitas e decorrem até dia 3 de Novembro, através da submissão do formulário on-line. A participação nas diferentes actividades está condicionada ao número de vagas disponíveis.