Funchal recebe cerimónia de entrega dos Prémios Municípios do Ano

Numa co-organização entre a Universidade do Minho, através da plataforma UM-Cidades, e a Câmara Municipal do Funchal, a capital madeirense recebe no dia 2 de Dezembro a cerimónia de entrega dos Prémios Municípios do Ano.

A sétima edição desta iniciativa conta com 27 municípios nomeados para nove categorias regionais, para a intermunicipal e ainda o prémio de 'Município do Ano'. A cerimónia terá lugar no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Na sessão de abertura, com início marcado para as 15 horas, intervirão o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, o reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro e o coordenador da UM-Cidades, sendo ainda de destacar a realização de uma mesa-redonda subordinada ao tema 'O papel dos municípios no contexto da pandemia'.

Para Pedro Calado, o facto da sétima edição realizar-se no Funchal é "extremamente positivo, por ser um evento de alcance Nacional e permitir promover a cidade e a Região enquanto destinos de excelência", além do mais, realça, "é uma iniciativa que procura mostrar e premiar as boas práticas e políticas públicas municipais de todo o país".

Para esta edição, os finalistas nomeados são: Amares, Cabeceiras de Basto e Monção (Norte com menos de 20 mil habitantes); Amarante e Guimarães (Norte com mais de 20 mil habitantes); Maia, Porto, Santa Maria da Feira e Valongo (Área Metropolitana do Porto); Arganil, Pampilhosa da Serra e Vouzela (Centro com menos de 20 mil habitantes); Águeda, Figueira da Foz,. Mealhada e Vagos (Centro com mais de 20 mil habitantes); Arruda dos Vinhos, Palmela e Vila Franca de Xira (Área Metropolitana de Lisboa); Aljustrel, Portel e Viana do Alentejo (Alentejo); Faro e Silves (Algarve); Santa Cruz (Regiões Autónomas); Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Porto, Póvoa Varzim, São João da Madeira, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, Trofa, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia; Barcelos, Braga, Famalicão, Guimarães (Intermunicipal).

A iniciativa da Universidade do Minho teve início em 2014, tendo nesse ano o prémio sido ganho por Lisboa com o projecto 'Há vida na Mouraira', seguindo-se, em 2015, Vila do Bispo, com o 'Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza', em 2016, o Fundão com o 'Academias de Código', em 2017, Guimarães com o projecto 'Pay-as-You-Throw no Centro Histórico', em 2018 Arouca, com o 'Arouca - Geoparque Mundial da UNESCO' e, em 2019, o Funchal com o 'Funchal, Destino Acessível'.