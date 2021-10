Calheta é o primeiro município da Região a aderir ao programa 'Escola Azul'

A Câmara Municipal da Calheta assinou esta quinta-feira, 21 de Outubro, um protocolo de colaboração com a Direcção Regional do Mar, a fim de promover o programa 'Escola Azul' junto da comunidade, em especial, junto das escolas do concelho.

Trata-se de um projecto educativo do Ministério do Mar que pretende promover a Literacia do Oceano. O objectivo é sensibilizar e incentivar todos os cidadãos a assumirem atitudes responsáveis sobre o Oceano e os seus recursos, através de parcerias entre as diversas entidades locais.

Ciente da importância de preservar os oceanos, a Câmara Municipal da Calheta quis, uma vez mais, envolver-se na iniciativa. “Todos somos poucos para cuidar bem daquilo que é nosso”, salientou o presidente da autarquia no decorrer da cerimónia de assinatura do protocolo que decorreu esta quinta-feira junto à recepção da Praia da Calheta, um momento que contou com a presença da Directora Regional do Mar, Mafalda Freitas.

A responsável destacou que o município da Calheta é o primeiro da Região a aderir este ano ao projecto. Já o presidente Carlos Teles aproveitou, uma vez mais, a oportunidade para felicitar a escola dos Prazeres - Externato Francisco de Sales – por ser a primeira 'Escola Azul' do concelho, desafiando as restantes a aderirem também.

“Nós vamos fazer o nosso trabalho de aproximação às escolas, convencê-las que este realmente é um projecto muito importante para o concelho e também para a Região”, vincou o autarca, antes do encerramento da cerimónia, a cargo dos alunos da escola dos Prazeres que preparam uma apresentação musical alusiva ao mar.