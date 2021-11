Plataforma 'on-line' diz onde pode reciclar vários tipos de resíduos... também na Madeira

A reciclagem tem uma nova morada a partir desta quinta-feira: https://ondereciclar.pt. O Electrão renovou a plataforma que indica aos consumidores os locais mais próximos onde depositar vários tipos de resíduos: desde equipamentos eléctricos usados, pilhas e baterias, passando por pneus, veículos em fim de vida, óleos lubrificantes usados e até velhos chapéus de chuva.

A nova versão do 'Ondereciclar.pt', que surge com um novo design, torna mais fácil a navegação no mapa interactivo. Passa a ser possível pesquisar por tipo de resíduo ou por localidade sem necessidade de colocar o código postal.

“O Electrão deu uma nova roupagem ao ‘Ondereciclar.pt’ para tornar esta plataforma ainda mais apelativa e amiga do utilizador, facilitando a vida aos consumidores que podem encontrar mais facilmente os locais mais próximos para deixar os seus resíduos. Esta será também uma nova ferramenta de comunicação e sensibilização já que utilizaremos este meio para veicular notícias e partilhar conteúdos revelantes sobre esta área. Esperamos desta forma contribuir para aumentar as taxas de reciclagem dos diferentes sistemas de fim de vida em que participamos” Pedro Nazareth, director-geral do Electrão

Na biblioteca 'Tudo sobre resíduos' podem ser consultadas informações sobre os processos de reciclagem e produtos concebidos a partir dos “novos recursos”. O 'Ondereciclar.pt', que conta com uma ilustração de Tiago Galo e foi concebido pela agência Lavva, tem também um espaço dedicado às empresas, quartéis de bombeiros, escolas, lojas e outras organizações que podem requisitar o serviço gratuito do Electrão para recolha de lâmpadas, pilhas ou equipamentos eléctricos usados.

O novo 'Ondereciclar.pt' é agora também um repositório de dados e curiosidades sobre sustentabilidade. Disponibiliza jogos e dicas sobre como viver de forma mais sustentável de acordo com a política dos 5 R’s: Recusar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Recusar e Repensar.

A nova morada da reciclagem está também a ser promovida nas redes sociais. Isto porque reciclar pode ser, afinal, tão difícil como fazer “um brunch ao domingo, comer uma tablete inteira de chocolate ou assistir a três episódios seguidos da nossa série preferida”.

Na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos

A nova versão do 'Ondereciclar.pt' é lançada na semana em que se assinala a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, que decorre até 28 de Novembro e que este ano é dedicada às “comunidades circulares”, um conceito que promove não só a reciclagem e a prevenção de resíduos, mas também outros hábitos sustentáveis como compras em segunda mão, poupança de água e produção de composto a nível comunitário, por exemplo.

O desafio é o de mobilizar pequenas comunidades que possam constituir modelos de consumo e produção sustentáveis que possam vir a ser replicados tornando possível o desperdício zero rumo a uma economia verdadeiramente circular. Pequenas comunidades - locais, justas e inclusivas - podem desempenhar um papel fundamental no futuro da Europa e do mundo.

A reparação, por exemplo, é um dos princípios seguidos pelas comunidades circulares, que deve ser levado em consideração antes da decisão de adquirir um novo produto. Segundo dados da EEB (European Environmental Bureau), prolongar a vida útil de todas as máquinas de lavar, notebooks, aspiradores e smartphones da União Europeia, em apenas um ano, permitira poupar quatro milhões de toneladas de CO2 por ano até 2030, o equivalente a retirar mais de dois milhões de carros das estradas num ano.

“E quando não é possível reduzir ou reutilizar é imperativo saber onde deixar os resíduos para reciclagem consultando o novo site ‘Ondereciclar.pt’”, remata Pedro Nazareth.

Sobre o Electrão

O Electrão – Associação de Gestão de Resíduos é a entidade responsável por três dos principais sistemas de recolha e reciclagem de resíduos: embalagens, pilhas e equipamentos eléctricos usados. Gere uma rede de recolha de equipamentos eléctricos e pilhas usadas com mais de 7000 locais de recolha dispersos por todo o território nacional e é também responsável pela reciclagem de embalagens em todo o país. A sua principal missão é assegurar a reciclagem dos resíduos recolhidos, contribuindo para a minimização do impacto ambiental e para um reaproveitamento dos materiais que os constituem promovendo a economia circular. Desenvolve diversas campanhas de comunicação e sensibilização com o objectivo de promover uma maior consciencialização ambiental e uma mudança de comportamentos, de que se destacam o Quartel Electrão, a Escola Electrão e o TransforMAR.