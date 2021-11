Aprovado o encerramento do processo de insolvência do CF União

Foi aprovada hoje, em Assembleia de Credores, o encerramento do processo de involvência do Clube Futebol União.

Desta forma, o Tribunal decidiu passar para as mãos da direcção do CF União a gestão deste processo, que poderá levar à dissolução e insolvência do clube.

Nesta Assembleia de Credores, que se realizou esta tarde no Tribunal do Funchal, destaque para o facto de o representante do Governo Regional ter votado a favor da proposta do administrador de insolvência, que propunha o dissolução do mesmo.