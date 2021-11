União não vai a jogo com o Merelinense

Jogadores e treinador do União tinha avisado que podiam não comparecer ao jogo desta manhã diante do Merelinense, e a verdade é que o jogo deverá mesmo não se realizar.

Com a crise instalada no seio do clube unionista, jogadores e o técnico Bruno Fernandes estão neste momento no Campo Adelino Rodrigues, mas sem estarem devidamente equipados para jogar. Segundo o que apurou o DIÁRIO, o plantel espera por alguém da direcção da colectividade para clarificar toda esta situação que estão a viver.

Certo é que apenas a equipa de arbitragem subiu ao relvado do campo Adelino Rodrigues, enquanto os jogadores do Merelinense, só agora se deslocaram para o meio campo do relvado, sendo por isso as únicas duas formações presentes e 'prontas' para ir a jogo.

Para além disso não existe qualquer elementos da polícia, obrigatório para a realização do jogo, bem como até ao momento não foi divulgada a ficha de jogo, desta partida que estava em atraso da quarta jornada da Série A do Campeonato de Portugal.

Tudo indica que a formação madeirense irão dar falta de comparência, sendo que depois deverá sofrer a consequência de nova sanções por parte da Federação Portuguesa de Futebol.