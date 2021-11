A nova imagem do Grupo Extermínio

Após 31 anos de existência, a Extermínio – Higiene Controle, Lda. continua a liderar o mercado regional no controlo de pragas e sente agora a necessidade de marcar a sua presença no mundo digital.

Fazer um rebranding é dar uma nova vida à marca, atualizando a sua identidade gráfica e modernizando as marcas que compõem o Grupo Extermínio. Passando, assim, a se comunicar como um Grupo, o qual é composto por duas empresas: a Extermínio – Higiene Controle, Lda. e a Seta Verde – Higiene, Lda. e duas marcas, a Biosoluções® e a Woodforever®.

A palavra Biosoluções® ganha força no mundo digital, exatamente por estarmos cada vez mais atentos ao meio ambiente, pelo que optámos por passar a comunicar, a partir de agora, a Biosoluções® como uma das marcas principais do Grupo Extermínio.

A Seta Verde - Higiene, Lda. mantém a sua presença no mercado, mas passa a ser utilizada exclusivamente na faturação para clientes.

A Woodforever® mantém a sua identidade gráfica e visual.

A marca Extermínio faz-se representar graficamente por um logótipo que simboliza a qualidade, a rapidez e a eficácia da resposta ao cliente prestada pela Empresa. Esses valores traduzem-se num contraste forte das cores laranja e preto.

A marca Biosoluções simboliza a inovação e o empenho da marca em proteger a natureza. Ao mesmo tempo, traduz essa união entre o produto e a marca, representado pela gota e pela folha, simbolizando o meio ambiente.

As cores traduzem frescura, ligação ao ambiente e inovação tecnológica.

As empresas do Grupo Extermínio proporcionam uma oferta constante de soluções inovadoras em domínios de atuação bem definidos e garantem um apoio contínuo nos serviços de Controlo de Pragas, Desinfeção, Soluções e Produtos de Higiene. Elas assumem, ao mais alto nível, um compromisso para com a qualidade dos seus serviços e produtos para com os seus clientes e parceiros.

O objetivo final, portanto, será sempre que as marcas do Grupo Extermínio tenham associados os mesmos valores e a mesma qualidade.

Uma mudança na nossa identidade visual, todavia com os mesmos valores. Ou seja, continuamos a dar prioridade máxima, diariamente, a um trabalho com dedicação, inovação, integridade e rigor, os quais contribuem para consolidar a confiança entre a nossa empresa e o cliente.

Dedicação à segurança dos nossos profissionais, serviços e métodos. Inovação em adotar novas tecnologias com responsabilidade social e ambiental. Integridade e rigor em atender a necessidade de cada cliente, até que as condições higiene-sanitárias sejam as mais adequadas.

Aos nossos clientes, fornecedores e parceiros, agradecemos a preferência e a confiança.

Esperamos que esta nova imagem traga consistentemente a inovação que pretendemos alcançar e a motivação para continuarmos a fazer mais e melhor no futuro, em prol da saúde pública!

291 930 500 | [email protected]

Facebook | LinkedIn

https://www.exterminio.pt/