Calheta foi palco da cerimónia do hastear das bandeiras verdes da Região

O Centro Cívico do Estreito da Calheta foi hoje o palco da cerimónia do hastear das bandeiras verdes da Região relativas ao ano letivo 2020/2021. Todos os municípios estiverem representados e todas as eco-escolas foram distinguidas.

Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal da Calheta revelou-se contente por este evento realizar-se neste concelho, ainda mais sabendo que todas as escolas da Calheta mereceram, uma vez mais, o galardão.

Carlos Teles aproveitou a oportunidade para dar os parabéns a todas as escolas do concelho pelo empenho que têm tido em prol do meio ambiente e deixou a garantia de que as mesmas continuarão a contar com o apoio do Município para desenvolverem projetos desta natureza.

Perante uma plateia de professores e outras entidades, o autarca enalteceu a importância do trabalho em equipa, aproveitando também a presença da Secretária Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, para agradecer as parcerias que têm dado frutos.

O autarca lembrou que “as crianças são um excelente veículo de transmissão das boas práticas ambientais”, daí a importância destas iniciativas nas escolas que depois são levadas para casa e incutidas nos mais velhos.

A cerimónia terminou com música interpretada pelos mais novos, enquanto se hasteavam as 11 bandeiras do Município da Calheta, as quais ficarão expostas junto ao Centro Cívico do Estreito da Calheta.