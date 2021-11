Turista cai ao mar enquanto tirava foto no Cais da Ponta do Sol

Um homem de nacionalidade estrangeira, de 27 anos, foi apanhado por uma onda quando estava a tirar uma fotografia no Cais da Ponta do Sol e caiu ao mar, ficando em dificuldades.

Um indivíduo que se encontrava no local entrou no mar com uma ‘gaivota’ para tentar salvá-lo, mas a mesma foi ao fundo, deixando também o homem em apuros.

Um elemento da Polícia de Segurança Pública e um dos bombeiros da Ribeira Brava foram a nadar até junto das vítimas e de seguida chegou uma embarcação dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e outra embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos que retiraram os homens da água.

Os bombeiros prestaram socorro aos indivíduos que foram depois levados para o Cais da Ribeira Brava.

Ambas as vítimas estavam conscientes e orientadas e foram transportadas para o Centro de Saúde da Ribeira Brava e posteriormente para o hospital numa ambulância dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.