Neutralidade dos dirigentes regionais é “opção perfeitamente legítima”

Rui Rio, que dentro de minutos será recebido na Quinta Vigia por Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional, que é também o presidente do PSD-M, considera “opção perfeitamente legítima” que o presidente do PSD-M, o secretário-geral (José Prada) e o líder do grupo parlamentar (Jaime Filipe Ramos) optem por uma posição de neutralidade em relação aos dois candidatos que disputam a liderança nacional do Partido.

Tanto assim é que Rio entende que os apoios declarados dos principais dirigentes “não valem assim muito, porque quem vão votar são os militantes”, lembra. Na opinião deste candidato, mais importante que manifestar apoio a determinado candidato é pôr a cruzinha no boletim de voto.

Rio vê mesmo na postura dos principais responsáveis pelo PSD-M um exemplo que deveria ser seguido noutras ‘latitudes’.

“Se todos tivessem a posição que tem a Comissão Política Regional da Madeira, se calhar era até a posição mais equilibrada”, concluiu.