Governo Regional leva “assuntos pendentes com a República” ao debate mensal no parlamento madeirense

A Conferência dos Representantes dos Partidos agendou para a próxima quinta-feira, dia 25 de Novembro, “o debate mensal com o Governo Regional subordinado ao tema, escolhido pelo próprio Governo, ‘Assuntos pendentes com a República’”, revelou o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, no final do encontro.

A reunião serviu ainda para aprovar “o Regimento para a discussão do Orçamento da Madeira e do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região para o próximo ano, que ocorrerá entre os dias 13 e 16 de Dezembro, com 22 horas de debate, ao longo de quatro dias”, adiantou José Manuel Rodrigues.

Os líderes abordaram também as “Jornadas Parlamentares Atlânticas que deverão ocorrer em Cabo Verde de 14 a 18 de Fevereiro de 2022, se as condições sanitárias permitirem”.