O Teatro Municipal Baltazar Dias promove testes antigénios gratuitos antes dos espectáculos

No âmbito da estreia do espectáculo 'Hotel Paraíso', que decorre, de 24 a 28 de Novembro, o Teatro Municipal Baltazar Dias irá aplicar as recomendações da Resolução nº 1208/2021 do Governo Regional em relação a eventos culturais.

Até dia 26 de Novembro, é recomendado o acesso a eventos com a apresentação de um teste antigénio (até 7 dias) ou o certificado de vacinação

A partir do dia 27 de Novembro, é recomendado o acesso a eventos com a apresentação de um teste antigénio (até 7 dias) e o certificado de vacinação.

Excepções:

- Menores de 12 anos;

- Pessoas que por razões de saúde não podem ser vacinadas, mediante apresentação de declaração médica formal;

- Pessoas munidas de declaração médica formal que certifique que está recuperado da doença da covid-19, nos últimos 90 dias.