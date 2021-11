Bombeiros do Funchal acorreram a oito situações relacionadas com o mau tempo

As duas corporações de Bombeiros do Funchal e a Protecção Civil Municipal registaram, entre as 6h e as 18 horas, um total de oito ocorrências, resultantes das condições meteorológicas adversas.

"Reporta-se cinco ocorrências associadas à limpeza e sinalização de vias, devido ao levantamento de adufas, uma ocorrência advinda de inundação em habitação sem necessidade de realojamento do agregado familiar, uma ocorrência associada à queda de blocos para quintal de residência, registando-se danos materiais", explica nota da Protecção Civil Municipal.

Por uma questão de prevenção, o Ribeiro da Nora foi desobstruído.