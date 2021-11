Fogo em mato faz accionar bombeiros no Funchal

Os Bombeiros Sapadores do Funchal encontram-se a combater um fogo numa zona de mato, no Caminho dos Três Paus à Viana, em Santo António.

As chamas encontram-se numa zona em que já no passado sábado tinha ocorrido um incêndio, que até motivou o empenhamento do helicóptero.

Esta tarde, no local, está uma viatura dos Sapadores do Funchal, bem como cinco operacionais.