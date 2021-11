Fuzileiros realizam convívio no Funchal para recordar velhos tempos

Este sábado, dia 13 de Novembro, realiza-se pela primeira vez na Madeira um convívio de fuzileiros, de forma a celebrar os 400 anos desta força especial.

O almoço terá lugar no Restaurante Quinta Estação, no Pico dos Barcelos, e irá contar com a presença de 20 fuzileiros de várias gerações, nomeadamente combatentes do Ultramar e gerações mais recentes. “Além dos madeirenses há camaradas do Continente que acabaram por se fixar na Madeira e que se vão juntar ao evento”, explicou o Cabo Fuzileiro Gonçalves, destacado em comissão de serviço na Madeira.

O objectivo desta iniciativa, explica, é recordar os velhos tempos e fazer disto um evento anual.