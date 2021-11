Manchester United despede treinador norueguês Ole Gunnar Solskjaer

O Manchester United, clube da Liga inglesa de futebol em que atuam os portugueses Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo e Diogo Dalot, anunciou hoje a saída do treinador norueguês Ole Gunnar Solskjaer.

"Ole (Gunnar Solskjaer) continuará a ser sempre uma lenda do Manchester United e é com pesar que tomamos a decisão da sua saída do cargo de treinador", anunciou o clube inglês, em comunicado.

O Manchester United, que no sábado perdeu por 4-1 no reduto do Watford, segue no sétimo lugar da Premier Legue, com 17 pontos, em 12 jogos, e lidera o Grupo F da Liga dos Campeões.