Açores organizam em Dezembro Feira do Mar na ilha do Faial

A ilha do Faial, nos Açores, acolhe, entre 08 e 12 de dezembro, a primeira edição do ShowMar -- Feira do Mar dos Açores que visa a valorização dos produtos regionais e sensibilizar para a sustentabilidade do setor.

A iniciativa, hoje apresentada na ilha do Faial, é promovida pela Secretaria Regional do Mar e das Pescas com o objetivo de "centralizar a oferta regional ao nível da produção, transformação, processamento e comercialização dos produtos da pesca e da aquicultura", adianta o executivo regional.

Na apresentação da Feira do Mar, o Secretário Regional do Mar e Pescas, Manuel São João, sublinhou a aposta no "desenvolvimento de ações destinadas à valorização dos produtos locais", uma "estratégia credível e eficaz já que permitirá enfrentar os desafios económicos presentes e futuros".

Segundo o governante, citado numa nota enviada às redações, "tais ações poderão constituir, também, uma forma de o sector beneficiar das oportunidades apresentadas pela dinâmica dos mercados internacionais para os produtos da pesca e da aquicultura".

"Os processos relacionados com a valorização dos produtos da pesca e aquicultura são para o Governo Regional dos Açores a opção que permitirá melhorar a situação económica dos profissionais do setor", lê-se ainda na nota.

De acordo com Manuel São João, o ShowMar "terá como principal desiderato contribuir para a promoção dos nossos produtos, valorizando-os, destacando as boas práticas e sensibilizando para as questões da sustentabilidade do setor".

O primeiro ShowMar realiza-se entre 08 e 12 de dezembro, tendo como principal palco a Escola do Mar dos Açores (EMA) e resulta de uma parceria entre a Secretaria Regional do Mar e das Pescas, a Câmara Municipal da Horta e a EMA.

Durante a Feira haverá uma exposição permanente com a oferta regional de produtos do mar, um 'showcooking' e 'workshops' de confeção de peixe e algas, bem como de sushi.

Em paralelo, irão decorrer palestras com oradores do setor da pesca, indústria, comercialização, investigação científica e inovação, em formato presencial, sendo o público alvo todos os cidadãos bem como os profissionais do setor e alunos das escolas da ilha do Faial.