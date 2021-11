Chuva prevista para amanhã pode levar à emissão de aviso laranja

O delegado regional do IPMA na Madeira, Victor Prior, antecipa que “durante a próxima semana o estado do tempo no Arquipélago da Madeira será condicionado pela acção de uma depressão centrada na Região dos Açores” e que já amanhã, domingo, “uma depressão secundária associada à depressão principal centrada na Região dos Açores estará na origem da chuva ou aguaceiros”.

O meteorologista confirmou que a previsão de chuva, este domingo, “levará à emissão de aviso amarelo (10 a 20 mm numa hora ou 30 a 40 mm em 6 horas)” - aviso entretanto emitido - e não coloca de parte que possa mesmo vir a ser emitido aviso laranja. “Dependendo da evolução poderá mesmo ser emitido aviso laranja num período curto durante a tarde”, concretiza.

Adianta que “a mesma depressão frontal, agora a principal, deverá condicionar o estado do tempo durante todo o dia de quinta-feira e madrugada de sexta-feira (dias 25 e 26), sendo que a manter-se a previsão haverá condições para serem emitido avisos amarelo e mesmo laranja”, avisa.

Quanto ao vento, esperado do quadrante sul, segundo Victor Prior “será temporariamente forte nos dias 21 (domingo) e 25 (quinta-feira), com rajadas de 70 a 80 km/h amanhã e 80 a 90 km/h na quinta-feira”.