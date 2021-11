CDU lamenta existirem “esgotos a céu aberto” em pleno século XXI

A CDU esteve hoje no Caminho da Levada do Salão e no Caminho da Terça, na freguesia de Câmara de Lobos, para denunciar o facto de em pleno século XXI ainda existirem “esgotos a céu aberto”.

O deputado Ricardo Lume disse que isto coloca "em causa a saúde dos moradores".

Esta situação é um atentado à saúde da população e ao ambiente e torna incomportável a habitabilidade destes moradores devido aos cheiros nauseabundos que dali são emanados e ao depósito de resíduos que ocorre, frequentemente, na entrada das habitações". Ricardo Lume

Adianta ainda que, no passado mês de Outubro, a CMF deu conhecimento desta situação à Câmara Municipal de Câmara de Lobos e à ARM, mas "mais de um mês passado e nada foi feito para dar resposta a este problema".

É lamentável a apatia da Câmara Municipal de Câmara de Lobos e a inércia da ARM em relação a esta situação". Ricardo Lume

Revelou também que "a população desta localidade está a equacionar desenvolver acçãos reivindicativas para fazer valer os seus direitos no que diz respeito ao acesso ao saneamento básico e à rede de esgotos".

Acrescenta que, "ao longo dos últimos anos, foram anunciados pela a ARM vários milhões de euros para investir na rede de esgotos no concelho de Câmara de Lobos, mas esta localidade continua sem investimento nesta área".