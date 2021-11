Ponta do Sol disponibiliza acesso à Escola Virtual aos alunos do concelho

A Câmara Municipal da Ponta do Sol procedeu à entrega dos acessos à plataforma digital da Escola Virtual a mais de 400 alunos do 1º ciclo, divididos por seis escolas do concelho.

A entrega gratuita desta ferramenta digital aconteceu esta terça-feira, 9 de Novembro, e tem como objectivo complementar as aprendizagens através do ensino autónomo, móvel e à distância.

Sidónio Pestana, vice-presidente do Município da Ponta do Sol, refere que "a utilização desta plataforma permitirá aos alunos aperfeiçoar os seus conhecimentos de forma complementar ao normal ciclo de estudo, através de um conjunto de ferramentas educativas diversificadas que visam o desenvolvimento e consolidação das aprendizagens”.

Destaca o sucesso desta medida, sobretudo durante o confinamento, sendo perentório quanto ao pioneirismo do município, quando em 2019 entregou pela primeira vez o acesso a esta ferramenta digital a todos os alunos do 1.º ciclo da Ponta do Sol. “A entrega gratuita da Escola Virtual a todos os alunos do 1.º ciclo da Ponta do Sol é uma aposta de sucesso e é para continuar”, garante.

O responsável revela também que este executivo camarário “acredita numa educação de qualidade, acessível a todos os alunos, como uma das chaves para o desenvolvimento do concelho a longo prazo”, lembrando que para além desta medida, a Câmara Municipal da Ponta do Sol, ao longo dos últimos anos, atribuiu manuais gratuitos até ao 12º ano a todos os alunos e forneceu quadros interactivos e material didáctico às escolas do concelho.

“O investimento na Educação é um investimento no futuro da população e do nosso concelho, e por isso, garantir que todas as pessoas possam prosseguir os seus estudos e ter as melhores qualificações possíveis é uma missão e uma garantia deste executivo camarário”, conclui.