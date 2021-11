Johannes Weizinger vence os 14 km do MIUT’2021

O alemão Johannes Weizinger tornou-se há instantes no primeiro vencedor da edição de 2021 do Madeira Island Ultra Trail, desta feita na distância mais pequena de 14 quilómetros.

O atleta do ‘Dynafit Trailheros’ completou o percurso entre o Porto da Cruz e a cidade de Machico com o tempo de 1:09.51 horas sagrando-se assim o vencedor de uma das provas da etapa madeirense que engloba o circuito mundial de Ultra Trail.

A fechar o pódio ficaram Rodrigo Vieira (EDV Viana Trail) e Élvio Teixeira Batista (Individual) no segundo e terceiros lugares respectivamente, com os tempos de 1:15.00 e 1:16.30.

Como melhor madeirense ficou Paulo Aguiar, Clube Escola do Estreito qie veio a ser quinto da geral com o registo de 1:17.55.

No sector feminino a vitória sorriu também para a Alemanha e para o clube 'Dinafit Trailheros', desta feita para a atleta Helena Shweidler que completou a prova com 1:28.59 horas.

Fabiana Gonçalves conquista segundo lugar na provados 14 km, Foto DR

No segundo lugar e como melhor atleta portuguesa e madeirense ficou Fabiana Gonçalves, do Ube/Clube Naval de São Vicente, a apenas um minuto da vencedora (1:30.33). A austríaca Sigrid Huber (Trailrunning Szene Magazine) foi terceira com o tempo final de 1:31.38.