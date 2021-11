Santa Cruz expande rede de Desfibrilhadores Automáticos Externos

O Serviço Municipal de Protecção Civil do Município de Santa Cruz tem previsto para este e o próximo sábado, 27 de Novembro, a 2.ª fase de implementação do programa intitulado 'Município CardioSeguro', que visa a colocação de Desfibrilhadores Automáticos Externos (DAE) em locais estratégicos no concelho de Santa Cruz.

A ideia é garantir o reforço da cadeia de sobrevivência e a promoção da melhoria da sobrevida das pessoas acometidas de doença súbita de etiologia cardíaca, em ambiente extra-hospitalar. Câmara de Santa Cruz

Esta segunda fase contempla a colocação de 9 DAE, sendo que destes 7 serão colocados em veículos que irão circular no concelho.

Foram convidados a se associar a esta iniciativa a Guarda Nacional Republicana – GNR e a TaxiRAm, que após a formação ministrada passam a ter condições de operarem o DAE. Câmara de Santa Cruz

A autarquia explica que a formação tem uma duração de sete horas, decorrerá na sala de formação dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

Tanto a formação com a aquisição dos desfibriladores está a cargo da Câmara Municipal de Santa Cruz.