Açores com 16 novos casos de covid-19 e 186 infecções activas

Os Açores registam hoje 16 novos casos de covid-19 e um total de 186 casos positivos ativos, estando internados quatro doentes, revelou a Autoridade Regional de Saúde.

No boletim diário referente às últimas 24 horas, aquela entidade esclarece que, dos 16 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 diagnosticados, 14 dizem respeito à ilha de São Miguel, um à Terceira e outro ao Pico.

"O arquipélago regista presentemente 186 casos positivos ativos, sendo 163 em São Miguel, 11 na Terceira, cinco em São Jorge, quatro em Santa Maria, dois no Faial e um no Pico", acrescenta.

Os dados relativos a novas infeções resultam de 650 testes e permitiram identificar que, em São Miguel, há oito casos no concelho de Ponta Delgada, cinco no da Ribeira Grande e um no da Lagoa.

"Na Terceira foi diagnosticado um novo caso, no concelho de Angra do Heroísmo, e no Pico o novo caso foi registado no concelho da Madalena", acrescenta a Autoridade.

Hoje, "há quatro doentes internados, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, sendo que nenhum se encontra em Unidade de Cuidados Intensivos".

Nas últimas 24 horas foram registadas 12 recuperações.

Até segunda-feira, foram vacinadas nos Açores 174.77 pessoas com a primeira dose (73,9%) e 195.283 com a vacinação completa (82,5%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

Até esta data, 4.760 utentes receberam o reforço da vacina (3ª dose).

No boletim divulgado na quinta-feira, a Autoridade referia que, até 05 de novembro, tinham vacinação completa contra a covid-19 nos Açores 197.297 pessoas, o equivalente a 83,4% da população do arquipélago.

Hoje, aquela entidade esclarece que "a diminuição verificada agora no total de utentes com a vacinação completa se deve ao facto de, a este total, ter sido adicionado, por erro de parametrização informática, nos últimos dias, o total de utentes que receberam o reforço da vacina (3.ª dose)".

"A partir de hoje é efetuada a necessária correção e estabelecida a devida diferenciação", justifica.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 provocou pelo menos 5.071.273 mortes em todo o mundo, entre mais de 251,37 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.231 pessoas e foram contabilizados 1.102.438 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.