'Monte de Amigos' promove fórum sobre a organização social

A Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) 'Monte de Amigos realizará, no próximo dia 25 de Novembro, o fórum 'Uma luz para a Solidariedade' com o objectivo de "reflectir sobre a organização social, seus desafios e progressos"

O evento, que terá lugar no auditório da Escola da APEL, no Funchal, entre as 10 e as 17 horas, é aberto à participação da comunidade, estando sujeito a reserva, que pode ser efectuada através do email: [email protected]

Consulte aqui o programa: