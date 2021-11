"É preciso mudar", diz Rangel

Duas dezenas de militantes, entre os quais o presidente da Câmara, José António Garcês, "o homem dos 5-0", e o secretário regional da Agricultura, Humberto Vasconcelos, estiveram presentes na reunião com o candidato à liderança nacional do PSD, Paulo Rangel, que se realizou da sede local do partido.

Hoje acompanhado apenas do mandatário regional, Rui Abreu, Paulo Rangel agradeceu a recepção e na intervenção, lamentou a "estagnação nas politicas públicas" que arrastam Portugal para "a cauda da Europa". Voltou a criticar os preços "proibitivos" para criticar os preços praticados pela TAP e o isolamento que a transportadora área coloca o Porto Santo no inverno.

A prometida mas sempre adiada ligação marítima ferry entre a Madeira e o continente foi outro dos reparos, assim como a "inaceitável" factura dos subsistemas que já vai em 30 milhões de euros de dívida da República à RAM.

Argumentos, entre outros, para concluir que "é preciso mudar" e reforçar a confiança que se ganhar o Partido também será possível ganhar as eleições legislativas antecipadas. Reafirmou o compromisso que se for o próximo primeiro-ministro a Região poderá contar com "uma via verde" entre Lisboa e o Funchal.

Por último fez um apelo aos presentes que espalhem a mensagem que há um candidato capaz de acabar com este marasmo, inércia, estagnação e impasse que foi a governação socialista nos últimos 6 anos.