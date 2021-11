Alicia Barnett entra a ganhar na qualificação para o 'Madeira Ladies Open'

A tenista britânica Alicia Barnett defrontou e venceu a sua compatriota Sashi Kempster, por 6-2 e 6-1, ficando a apenas um triunfo de aceder ao quadro principal do Madeira Ladies Open, que decorre de 14 a 21 de Novembro nos courts de ténis da Quinta Magnólia.

A jogadora inglesa, que já venceu vários torneios em solo luso, bateu Kempster num encontro de sentido único.

Pelo caminho e de forma prematura fica Matilde Jorge. A coreana Yu-Chieh Hsieh precisou de apenas dois sets (6-2 e 6-2) para levar a melhor sobre a jovem vimaranense, recém sagrada vice-campeã nacional absoluta.

A norte-americana Nina Ugrelidze “passeou” ante a moldava Minola Slavenschi, a qual venceu por claros 6-0 e 6-0. A espanhola Valeria Koussenkova também não sentiu dificuldades para levar de vencida a irlandesa Beatrice Laura Pirtac, por 6-1 e 6-2, e, finalmente, a koreana Yeonwoo Ku permitiu apenas um jogo a Andra Sutherland, com a pupila de André Lopes a perder por 6-1 e 6-0.

Amanhã, a partir das 11 horas, terão lugar os encontros da ronda de acesso ao quadro principal, todos com transmissão em directo no Facebook da Associação de Ténis da Madeira.

A competição começa com os duelos Shavit Kimchi (Israel)/Valeria Koussenkova (Espanha), ao mesmo tempo que a eslovena Ziva Falkner joga com a norte-americana Nina Ugrelidze. A britânica Jenny Duerst decide se vai ou fica em prova defrontando a croata Oleksandra Olynykova. Himeno Sakatsume, do Japão, tem como oponente a croata Antónia Ruzic, a nipónica Ayumi Koshiishi mede forças com a representante e Taipei, Yu-Chieh Hsieh, a italiana Angelica Moratelli defronta Alicia Barnett, da Grâ-Bretanha, a romena Miriam Bianca Bulgaru tem como obstáculo a promessa coreana, Yennwoo Ku. A fechar o dia, Sebastiana Scilipoti, da Suiça, defronta a italiana Deborah Chiesa.

O Madeira Ladies Open está dotado com 25 mil dólares em prémios monetários e . A entrada é livre.