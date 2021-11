Saiba aqui os destaques nas capas dos jornais nacionais

Bom dia.

Abordando uma multiplicidade de temas, os principais jornais nacionais generalistas, especializados em economia ou desporto e também um semanário, dão às capas um 'colorido' em que se destaca o crime, o emprego, a pandemia, a segurança, o futebol, entre outros.

No Correio da Manhã:

- "Crime brutal em Grândola: Estilista denunciou homicida por negligência"

- "Secretário de Estado sai do gabinete para socorrer mulher motociclista: Lacerda Sales ouviu barulho do acidente"

- "Menina de dez anos resgatada de escravidão sexual"

- "Crime em Queluz: Criança estava há quatro anos em Portugal e era abusada por 'tio'"

- "Diz OCDE sobre salários: Enfermeiros e médicos perdem poder de compra"

- "IVaucher na gasolina e gasóleo: Descontos de 10 cêntimos por litro a partir de hoje"

- "Benfica: Jesus chama central Tomás Araújo"

- "Sporting: Matheus Reis dá folga a Coates"

- "Covid-19: Peritos sinalizam 5.ª vaga da pandemia"

- "Comandos: Rede de traficantes de diamantes com 'toupeiras' em bancos"

- "Obras de risco em Lisboa: Expansão do metro ameaça zona da Estrela"

No Público:

- "Falta de mão-de-obra leva hotéis a procurar cabo-verdianos ou filipinos"

- "Fronteira da UE: Risco de escalada 'armada' na tensão entre Polónia e Bielorrússia"

- "Legislativas 2022: Estratégia do PS não contempla acordos de governação"

- "Operação Miríade: Major recusou diamantes e denunciou a rede de tráfico"

- "Autovoucher: Desconto nos combustíveis arranca hoje em 2 mil postos"

- "Estudo da OCDE: Despesa das famílias ascende a 30% dos gastos totais na saúde"

- "Luís Raposo: O arqueólogo que não sabe ser outra coisa reformou-se"

- "Alok Sharma: Presidente da COP26 alerta para a montanha que vai ser preciso subir em Glasgow"

- "CDS em debate: Manuel Monteiro preocupado com 'esvaziamento político' do partido"

No Diário de Notícias:

- "Covid-19 no Natal: Inverno salvo pela vigilância e vacinação"

- "Raul Martins [presidente da Associação da Hotelaria de Portugal]: 'Turismo precisa de apoios para passar o período de dezembro a fevereiro'"

- "PSD a votos: Rio prepara campanha das legislativas empenhado em 'ações políticas de oposição ao PS'"

- "Rangel reage: 'Fico muito contente por vê-lo finalmente a fazer oposição'"

- "Geringonça: BE e PCP contra maioria absoluta que reforçará 'intransigência' de Costa"

- "Guillermo Fariñas: 'Cuba não tem um governo, tem uma junta militar que exerce o poder com violência'"

- "Créditos fiscais: Estado pode fechar este ano com fatia de 5,7% do capital do Novo Banco"

- "Crise dos combustíveis: Exportações da GALP e demais petrolíferas vivem o melhor momento em 11 anos"

- "Fenómenos das redes sociais: Já há crianças a falar só português do Brasil"

- "Futsal: Ricardinho em lágrimas no adeus à seleção"

- "David Carreira: 'O potencial do digital para expandir a música de língua portuguesa é gigante'"

No Jornal de Notícias:

- "País terá mais de mil câmaras para vigiar ruas e prevenir crime"

- "Autovoucher também paga chicletes"

- "Elétricos vão ligar margens do Douro pela Ponte Luís I. Obras do metro param linha 22 por três anos"

- "Porto: Bombeiros Voluntários sem meios para socorro à população"

- "Braga: Câmara paga 105 mil euros em morte causada por árvore"

- "Comandos: Cabecilha da rede de tráfico de diamantes ia fugir para a África do Sul"

- "PSD: Rio recusa debates nas televisões com Rangel"

- "Futsal: Ricardinho abandona seleção em lágrimas"

- "Futebol: Lesões complicam apuramento no Mundial"

No Inevitável:

- "Comandos, diamantes, droga e ouro. Intérprete enganado em cinco mil euros denunciou o esquema"

- "Saúde. Portugal entre os países onde a covid-19 causou mais perturbações"

- "António Costa, à esquerda ou à direita?"

- "Confusão com o autovoucher. Gasolineiras com muitas dúvidas, mas dois terços já aderiram"

- "Rui Rio não vai 'gastar tempo' na campanha interna do PSD"

- "Paulo Rangel aconselha Governo a recuperar Gouveia e Melo"

- "Morreu Rui Oliveira e Costa. Um apaixonado das sondagens"

- "Polónia e Bielorrússia esticam a corda com migrantes pelo meio"

- "Vespa não voltou a ser vista. Furto de metais está a aumentar"

No Tal & Qual:

- "Boato [relacionado com o vice-presidente Artur Lima] põe Açores em polvorosa: Política açoriana ao rubro"

- "Marcelo no Multibanco: Afinal havia outro!"

- "Quem quer comprar uma Kalashnikov?"

- "Sondagem IPESPE/Brasil: Sérgio Moro entra na 'corrida'"

No Negócios:

- "Mais de metade do crédito está nos setores em crise"

- "Construção pede medidas fiscais temporárias: Setor pressionado pela subida de custos reclama intervenção do Executivo"

- "Governo quer manter taxa extra sobre banca e energia"

- "Dois terços dos fundos estão a render mais que a taxa de inflação"

- "Suecos da Northvolt de olho no 'potencial' do lítio português"

- "Emprego: Pandemia pode baralhar despesas do teletrabalho"

- "Dívida pública: Tesouro mantém estratégia de emissão apesar da crise política"

- "Sustentabilidade: Pulmão? Não, a floresta é o coração do planeta"

No O Jogo:

- "'Faremos tudo para voltar aos Aliados', Diogo Costa aponta ao título, sonha com a Champions e quer continuar a lenda do número 99"

- "Pinto da Costa arrasa Governo por causa do Cartão do Adepto"

- "Benfica: Coser acelera"

- "Sporting: Matheus Reis com prioridade à esquerda"

- "Braga: Karoglan puxa por Ricardo Horta"

- "Seleção: 'Não jogamos para empatar', Rafael Leão confiante antes da deslocação a Dublin"

- "Futsal: Mágico diz adeus à seleção: Ricardinho anunciou fim da carreira na equipa das Quinas depois de 18 anos, um Europeu e um Mundial"

No A Bola:

- "Obrigado: Ricardinho despede-se da seleção nacional de futsal depois de 18 anos de magia"

- "Sporting: Adán até aos 37 anos"

- "Benfica: Jesus é quem mais usa o banco"

- "FC Porto: 'Cartão do Adepto é uma das medidas mais estapafúrdias tomadas por governantes', Pinto da Costa"

- "Seleção: Alerta amarelo na Irlanda"

- "A bola ao centro: As razões para a crise do meio-fundo no Atletismo (parte 2): Entrevista com o técnico nacional"

E no Record:

- "Vieira quer voltar: Antigo presidente confessa vontade a pessoas de confiança"

- "Sporting: Palhinha muito desejado: PSG e clubes ingleses não o largam"

- "FC Porto: 'Seria um orgulho muito grande', Diogo Costa admite ser dragão para sempre"

- "Seleção: Bernardo Silva preocupa"

- "Futsal: Ricardinho diz adeus à seleção"

- "Votação na Assembleia da República: Cartão do Adepto pode acabar hoje"