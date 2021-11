Volume de negócios das startups internacionais já chegou aos 211 milhões de euros

De acordo com o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, o volume de negócios das startups internacionais já chegou aos 211 milhões.

“Os números que temos de 2019 indicam que o volume de negócios já chegou aos 211 milhões e que existem 1498 profissionais a trabalhar cá”, disse, frisando que, durante o período da pandemia, houve “um grande crescimento da sediação dessas empresas na Madeira”, sendo que a tendência é para aumentar.

Segundo o governante o "crescimento exponencial" dessas empresas deve-se ao facto de a Madeira ser vista como um destino seguro, que possui todas as condições para o desenvolvimento das tecnologias.

"Tivemos uma felicidade de termos iniciado, ao nível do país, os chamados nómadas digitais durante a pandemia e isso também tornou a Madeira muito conhecida. Além disso, a própria forma como enfrentamos a pandemia deu-nos também uma notoriedade positiva e temos tido milhares de nómadas digitais, sendo que muitos deles trabalham para a NASA e para a Google, e isso faz com que Madeira seja vista como um destino seguro, que tem todas as condições para o desenvolvimento destas tecnologias", referiu.

Para Miguel Albuquerque, as empresas na área da tecnologia “são o futuro”, pois “trazem melhores salários para as pessoas, maior valor acrescentado, não poluem o ambiente e não representam encargos de nenhuma espécie”.

Na oportunidade, frisou o facto de a Madeira estar a "fazer a transição para a economia digital, porque traz grandes vantagens".

Miguel Albuquerque falava hoje na IV edição Madeira Startup Retreat – Tourism and Travel Startups, que decorreu no Museu Casa da Luz.

Já a gestora de projectos na Startup Madeira, Micaela Vieira, explicou que o Madeira Startup Retreat – Tourism and Travel Startups é um programa de aceleração para startups de viagens e turismo que estejam no mercado há mais de dois anos e que tenham já utilizadores ou clientes.

"Estamos a falar de 34 empreendedores que estão a viver e a trabalhar na Madeira desde 6 Outubro e, durante estas seis semanas, estas 10 startups estão a representar oito países e estão a aproveitar para trabalhar lado a lado, o que não costumava acontecer ", revelou, frisando que esta é uma forma de explorarem, partilharem e potenciarem os seus negócios na Região.

Micaela Vieira referiu ainda que além dos empreendedores trabalharem nos seus produtos e serviços, têm ainda a oportunidade de explorar a Madeira e o Porto Santo.

A IV edição Madeira Startup Retreat – Tourism and Travel Startups realiza-se até ao dia 19 de Novembro e pode ser acompanhada no site oficial e nas redes sociais.

Desde a primeira edição, este programa já reuniu na Região um total de 39 startups internacionais, 40 mentores, 127 empreendedores, representando mais de 15 nacionalidades.



Este programa de aceleração internacional é desenvolvido pela Startup Madeira e pelo Turismo de Portugal, em parceria com a NOVA SBE.