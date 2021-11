'Bazuca' reserva 136 milhões de euros para Habitação na Madeira

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, participou, ontem numa iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD, no âmbito do Roteiro Next Generation EU - Plano de Recuperação para a Madeira, no Pólo Comunitário da Ribeira Grande, Santo António, dedicado à temática da Habitação.

Neste 'workshop', que contou com a presença do presidente da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, João Pedro Sousa, foi feita a apresentação pública do estudo ‘Implementação de Políticas Públicas sobre Habitação Social na Região Autónoma da Madeira’, um estudo da Provedoria da Justiça, que teve a coordenação científica dos Professores António Almeida e Susana Teles da Universidade da Madeira.

Conforme refere a Secretaria de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino enalteceu a iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD por organizar uma sessão de esclarecimento sobre um tema tão importante e na ordem do dia como é a Habitação com fins sociais, mas também saleintou a importância deste estudo como ferramenta de trabalho para o futuro.

“Para sabermos como e para onde queremos ir, temos de conhecer o nosso ponto de partida, daí a importância deste tipo de estudo que será, naturalmente, utilizado para orientar políticas públicas direccionadas para a Habitação” secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas

Falando de futuro, foi inevitável uma abordagem ao Plano de Recuperação e Resiliência para o sector da Habitação.

O PRR tem de ser executado até 2026 e reserva 136 milhões de euros para a medida de reforço da oferta de habitação apoiada na Região Autónoma da Madeira: 128,4 milhões para aquisição e construção de fogos, 6 milhões para apoios à reabilitação de habitações próprias, e 1,6 milhões para soluções de tecnologias de informação. Através da Investimentos Habitacionais da Madeira, até 2026 a meta é a construção e/ou aquisição de 1121 fogos, que servirão para dar resposta às carências habitacionais estimadas na Região, de acordo com o diagnóstico feito pela IHM e considerando a indisponibilidade de fogos que permitam satisfazer as necessidades habitacionais dos agregados familiares abrangidos” secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas

O governante explicou que, para além do recurso à construção, o Governo Regional vai também recorrer ao mercado privado para adquirir habitações a custos controlados e que, para o cumprimento destas metas, contam com “a ação concertada de todos, famílias e empresas, organismos públicos e agentes privados” da Madeira ao Porto Santo.

“Com esta actuação, pretendemos também descentralizar, criar novas centralidades económicas e sociais, chamar as pessoas para outros municípios, combater também por essa via algum défice demográfico que possa ameaçar alguns concelhos” secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas

Pedro Fino avançou ainda que, nas metas, e dentro do PRR, está ainda previsto o apoio à reabilitação de 325 habitações próprias, com soluções eficientes do ponto de vista energético, mas também obras de manutenção e conservação dos diferentes bairros sociais geridos pela Investimentos Habitacionais da Madeira e a reabilitação energética de vários empreendimentos públicos.