"Empresas tecnológicas na Região Autónoma estão em processo de crescimento"

"As empresas tecnológicas na Região Autónoma – que são mais de 400, que empregam mais de 1.500 trabalhadores e que já facturam mais de 211 milhões – estão em processo de crescimento".

A afirmação é do secretário regional da economia Rui Barreto, que hoje visitou o 'Madeira Startup Retreat', evento que reúne 10 startups internacionais da área do turismo e lazer no edifício da Reitoria da Universidade da Madeira – Colégio dos Jesuítas.

Neste programa de aceleração internacional desenvolvido pela Startup Madeira e pelo Turismo de Portugal, em parceria com a NOVA SBE, participam 34 empreendedores de 13 nacionalidades, que durante seis semanas estão a explorar, partilhar e a potenciar os seus negócios na ilha da Madeira.

Esta 4.ª edição recebeu, durante Julho e Agosto, 52 inscrições, com o número recorde de 32 países envolvidos.

Números que levam Rui Barreto a considerar este 'Madeira Startup Retreat' "um sucesso".

"É muito importante este ambiente de partilha, não só para as empresas que estão na Madeira, mas para estas que vindo à Madeira também partilham conhecimento e inovação com a comunidade regional. Isso é profundamente estimulante, porque na mobilidade social há trabalhadores na Madeira que vão trabalhar para empresas no estrangeiro e há outros no estrangeiro que gostariam de trabalhar na Madeira e podem fazê-lo a partir daqui. Portanto, há parcerias que se estabelecem, projectos que se podem fazer conjuntamente. Há mercados e horizontes que se abrem com este tipo de eventos. Este ambiente cosmopolita tecnológico, moderno e científico é fundamentalmente estimulante para que mais empresas regionais nesta área ganhem horizontes e vou em mais alto", sublinha o governante.

Com efeito, dá conta que há toda uma aposta do Governo Regional no sentido de atrair estas empresas para o marcado regional.

Nós temos apoios muito significativos: quatro milhões nas verbas do REACT, que são de reprogramação do actual Quadro Plurianual de Investimentos. Temos verbas muito significativas no Programa de Recuperação e Resiliência para a transição digital, no valor de 114 milhões de euros e o presidente do Governo Regional também já anunciou que vamos reforçar a componente da ciência, investigação e tecnologia no Orçamento, precisamente para fomentarmos cada vez esta economia do conhecimento no futuro.

"A Madeira está com enorme atracção para este tipo de empresas e isso tem muito a ver com investimentos que têm vindo a ser realizados e que serão concretizados", insistiu, apontando como exemplo a ligação via cabo submarino à Europa através do Brasil.

Estas empresas de facto podem a partir daqui desenvolver actividade para qualquer parte do mundo porque a nossa condição insular e ultraperiférica não é, neste tipo de actividade de um bloqueio. É, de facto, um mar de oportunidades e nós estamos a criar todas as condições.

"A tecnologia também vai ajudar a alavancar outros sectores da actividade económica e, portanto, vai ter com certeza um peso cada vez maior", complementou.

O secretário regional a Economia salientou ainda a importância destas parcerias com a Universidade da Madeira, observando que o curso de Engenharia Informática é, cada vez mais, um caminho de futuro.

É "um curso de sucesso" e "estas áreas estão em pleno emprego e há cada vez maior capacidade para a contratação", vincou.