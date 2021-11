Miguel Albuquerque marca presença no Madeira Startup Retreat – Tourism and Travel Startups

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, intervém esta quarta-feira, pelas 15h30, na IV edição Madeira Startup Retreat – Tourism and Travel Startups, no Museu Casa da Luz.

Madeira Startup Retreat é um programa de aceleração de startups internacionais, desenvolvido pela Startup Madeira e o Turismo de Portugal, em parceria com a Nova School of Business and Economics, assente num programa estruturado por temas e objetivos durante seis semanas.

A presente edição, iniciada a 6 de Outubro e que se prolonga até 19 de Novembro, conta com a participação de dez startups, com sede em oito países – Portugal, Espanha, França, Estónia, República da Irlanda, Dinamarca, Federação Russa e Estados Unidos da América –, correspondendo a 34 empreendedores de 13 nacionalidades.