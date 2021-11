Morreu capitão de Abril Rui Borges Santos Silva

O capitão de Abril Rui Borges Santos Silva, que comandou o esquadrão de reconhecimento para a tomada e ocupação do Terreiro do Paço na Revolução dos Cravos, morreu em Coimbra, foi hoje anunciado.

O falecimento do coronel Rui Borges Santos Silva foi divulgado através de uma nota à imprensa de uma empresa de serviços funerários, comunicando que esteve em câmara ardente, na terça-feira, na Capela Mortuária da Ressurreição da Igreja de Nossa Senhora de Lurdes, em Coimbra.

As exéquias fúnebres terão início hoje pelas 11:00, com celebração de cerimónia religiosa, seguindo depois para o Crematório de Coimbra, informa ainda a mesma fonte.

A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital publicou no seu sítio oficial na internet uma nota de pesar pelo falecimento de Rui Borges Santos Silva, natural da freguesia de Lagares da Beira daquele município.

Licenciado em Ciências Militares, Rui Borges Santos Silva aderiu ao movimento dos capitães e comandou o esquadrão de reconhecimento que tinha como finalidade a tomada e ocupação do Terreiro do Paço, em Lisboa, no dia 25 de Abril de 1974, assinala-se na mesma nota.

Em 2006, Rui Borges Santos Silva foi condecorado pelo Presidente da República Jorge Sampaio com o grau de Grande-Oficial da Ordem da Liberdade, tendo doado a insígnia à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, que em 2004 lhe tinha atribuído a medalha de Mérito Municipal.