Bárbara Tinoco deu prenda aos madeirenses em dia de aniversário

Bárbara Tinoco celebrou hoje 23 anos em pleno palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, mas quem recebeu a prenda foi o público madeirense, com o concerto memorável que a cantora portuguesa deu no âmbito da Feira do Livro. Uma data especial que marcou também a sua estreia na Região, com casa cheia.

A cantora e compositora, que ficou conhecida depois de ter participado no 'The Voice Portugal', em 2018, interpretou temas do seu mais recente álbum 'Bárbara' e do EP 'Desalinhados', como 'Sei Lá', 'Outras Línguas', 'Antes D'Ela Dizer que Sim', 'Loira', entre outros.

A artista fez-se acompanhar por João Gaspar na guitarra e ao piano. Ambos interagiram com público, tendo reinado a boa disposição do início ao fim do concerto.

Pelo meio a cantora confessou o quão rendida estava à beleza da sala de espectáculos do Teatro Municipal Baltazar Dias e disse também estar "muito contente" por poder dar um concerto na Madeira, ilha que já há havia visitado uma vez e de onde é natural o actual namorado.

Tendo em conta que a maioria das suas músicas relatam algumas das suas histórias amorosas, desafiou alguns casais a partilharem também as suas. O resultado foi hilariante, tendo provocado a gargalhada geral.

Este é um concerto em que se contam segredos". Bárbara Tinoco

Em dia de aniversário, os madeirenses retribuíram a prenda dada pela cantora, cantando os parabéns e aplaudindo o seu talento.

Antes do concerto na Madeira, Bárbara Tinoco actuou dois dias no Coliseu de Lisboa (13 e 14 de Novembro). Nos próximos dias 19 e 20 de Novembro subirá ao palco do Coliseu do Porto. Em ambos, foi necessário agendar uma data extra devido à grande procura.