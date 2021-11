Escola Ângelo Augusto da Silva comemora 43.ª aniversário

Para celebrar o 43º aniversário, a Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva irá desenvolver uma série de actividades durante esta semana entre os dias 15 a 19 de Novembro.

Considerada, por muitos, uma referência no concelho do Funchal e por onde têm passado várias gerações que ajudaram a construir a história desta escola, a 'Levada' apresenta, actualmente, cerca de 1.400 alunos, 210 docentes e 54 funcionários. Esta escola é uma 'escola de afectos' com uma dinâmica inclusiva e virada para o futuro.

De referir que paralelamente a este aniversário, o Grupo de Educação Física fez questão de homenagear e agradecer ao professor Rui Rodrigues (Juca), um colega que se aposentou e que contribuiu, ao longo da sua carreira, para o crescimento e desenvolvimento, não só da nossa escola, como também no desporto na Região.

Assim, o 'JUCA CUP', um torneio com diversas actividades lúdicas, onde se inclui também jogos de futebol, foi organizado e pensado para os nossos alunos. Esta iniciativa arrancou hoje e prolonga-se durante o dia de amanhã, e é destinada aos alunos do 2º ciclo. O palco do evento é o Estádio da Madeira – Cristiano Ronaldo Campus, na Choupana e conta com a colaboração dos alunos do Curso Profissional Técnico de Desporto.

PROGRAMA:

2ª feira (15/11/2021)

-Atividades no Cristiano Ronaldo Campus (Choupana) com as turmas de 5º ano;

-Torneio de Futebol JUCA CUP.

3ª feira (16/11/2021)

-Atividades no Cristiano Ronaldo Campus (Choupana) com as turmas de 6º ano;

-Torneio de Futebol JUCA CUP.

4ª feira (17/11/2021)

-Atividades multidisciplinares no Parque de Santa Catarina (prevenção rodoviária e orientação) e atividades de mar em São Lázaro com as turmas de 7º ano;

5ª feira (18/11/2021)

-Atividades multidisciplinares no Parque de Santa Catarina (prevenção rodoviária e orientação) e atividades de mar em São Lázaro com as turmas de 8º ano;

- Conferência “Liberdade de Expressão” - dinamizada pelo grupo de Filosofia;

-Cerimónia de entrega de diplomas 8º, 9º, 11º e 12º anos;

6ª feira (19/11/2021)

- Atividades multidisciplinares no Parque de Santa Catarina (prevenção rodoviária e orientação) e atividades de mar em São Lázaro com as turmas de 9º ano;

-Cerimónia de entrega de diplomas do 6º e 7º anos com a presença de Sua Excelência o Presidente do Governo Regional, Dr. Miguel Albuquerque