João Carlos Abreu dá aula aberta na UMa esta terça-feira

João Carlos Abreu, poeta, escritor, dramaturgo, jornalista e político, vai dar uma aula aberta na Universidade da Madeira (UMa) amanhã, dia 16 de novembro, subordinada ao tema 'A sustentabilidade do turismo na RAM em fase de recuperação do impacte do Covid-19'.

A aula, que vai acontecer entre as 16 e as 18 horas, na Sala do Senado, no piso -2 do Campus da Penteada, no âmbito da Licenciatura em Direção e Gestão Hoteleira, vai contar com a presença do Reitor da UMa, Sílvio Fernandes; da Pró-Reitora, Susana Teles; e da presidente da Escola Superior de Tecnologias e Gestão, Frederica Gonçalves.

Sobre João Carlos Abreu

João Carlos Nunes Abreu, nasceu no Funchal, na freguesia de São Pedro, a 5 de dezembro de 1935. Exerceu o cargo de Secretário Regional do Turismo no Governo da Região Autónoma da Madeira durante 23 anos (1984-2007). Em 1991, João Carlos Abreu recebeu a "Medalha de Honra Municipal" do Município de São Vicente pelos trabalhos de recuperação da Vila e, em dezembro de 2003, foi-lhe atribuído o doutoramento “Honoris Causa” em Ciências Sociais, pela Universidade de San Cyrillo. Em novembro de 2005, foi condecorado pelo Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, com o grau de “Grande Oficial da Ordem de Mérito” e, em setembro de 2007, dia Mundial de Turismo, foi homenageado pelo Estado Português com a medalha de ouro de mérito. No Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses (1 de julho de 2008), recebeu do Governo Regional da Madeira a " Insígnia Cordão Valor em Ouro". A 11 de abril 2013 foi-lhe atribuída a Medalha de Mérito Cultural "Jorge Amado" pelo Instituto Brasileiro de Culturas Internacionais e, em 2014, recebeu o "Diploma de Honra e Mérito - Portugueses de Valor" pelo contributo demonstrado em prol das Comunidades Portuguesas. Em 2001, o Governo Regional da Madeira adquiriu um edifício do século XIX, na Calçada do Pico, no Funchal, (Centro Cívico e Cultural de Santa Clara – "Universo de Memórias João Carlos Abreu") para acolher a vasta coleção de artes decorativas doada à Região pelo antigo Secretário Regional do Turismo. O espólio, constituído por cerca de dez mil peças, é resultado das inúmeras viagens e experiências de João Carlos Abreu. Atualmente, é presidente da CRIAMAR – Associação de Solidariedade Social para o Desenvolvimento e Apoio a crianças e Jovens.