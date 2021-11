Vasco Seabra promete “equipa competitiva e combativa”

Vasco Seabra foi, ao final desta manhã, apresentado oficialmente como novo treinador do Marítimo. Com contrato a vigorar até Junho de 2023, o sucessor de Velázquez prometeu uma equipa “competitiva e combativa” para honrar os pergaminhos da colectividade, justificando ter aceite o convite em face de “um novo paradigma no Marítimo com a eleição de uma nova direcção”.

“Estou no clube com muito entusiasmo e com muita vontade de ganhar”, assegurou Vasco Seabra que assegura querer ter u ma equipa “que domine os jogos e jogue sempre para a baliza adversária, com vontade de vencer”. “Queremos que os adversários na Madeira voltem a sentir o que é o Marítimo e desejamos que ao adeptos voltem em força ao nosso estádio”, sublinha

Vasco Seabra, que se faz acompanhar de quatro adjuntos, já estará esta tarde no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, a orientar o primeiro treino do Marítimo, em sessão agendada para as 17 horas.