Equipa do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres sagra-se Campeã Nacional Equipas Senhoras Seniores

Está a decorrer no Centro de Alto Rendimento de Caldas da Rainha, o Campeonato Nacional Equipas Homens / Senhoras Seniores, prova do calendário oficial da Federação Portuguesa de Badminton.

A Equipa Feminina do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, sagrou-se este sábado Campeã Nacional Equipas Senhoras Seniores – 2.ª Divisão, equipa constituída pelas atletas, Sofia Setim, Luís Faria, Mariana Chang e Cláudia Lourenço, acompanhados pelo diretor da modalidade Adalberto Escórcio.

Após ter defrontado este sábado o Clube de Fãs do Badminton de Gaia, vencendo o encontro por 5-0, e o Núcleo Sportinguista de Tires, pelo resultado de 3-2, a equipa feminina madeirense, viria a se sagrar Campeã Nacional de Equipas Senhoras Seniores – 2.ª Divisão, assegurando a sua subida à 1.ª Divisão na Época Desportiva 2022, sendo um grande resultado alcançado pela equipa madeirense.

A competição continua hoje, onde as equipas Masculinas se encontram na Fase Final das suas respetivas divisões, o Club Sports da Madeira, em competição na 1.ª Divisão Homens, irá disputar a passagem à final, tendo como adversária a equipa do Clube Académico de Odivelas, e o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, em 2.ª Divisão Homens, irá disputar a passagem à final frente ao Clube Raquete Estrelas das Avenidas, encontros a decorrerem a partir das 10 horas.

A ABRAM endereça os Parabéns à Equipa Feminina do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres pela conquista do título de Campeã Nacional de Equipas Senhoras Seniores - 2.ª Divisão, felicitando todos os atletas e dirigentes pelo excelente resultado alcançado nesta competição, e deseja as maiores felicidades para as equipas Homens, para os encontros que irão decorrer amanhã.