Homem ferido em acidente na via rápida

Um homem de 69 anos ficou ferido, há instantes, na sequência de um acidente na via rápida, sentido Câmara de Lobos- Funchal, e que deixou o trânsito completamente parado.

A vítima embateu com a cabeça no para-brisas e sofreu um corte na testa. Queixava-se também de dores na zona do peito, provavelmente devido ao cinto de segurança.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos estiveram no local a prestar socorro ao sinistrado e transportaram-no de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.