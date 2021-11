TSD/Madeira unem esforços contra António Costa

O Conselho Regional dos Trabalhadores Social-democratas da Madeira (TSD/M), que decorreu hoje na sede do PSD, evidenciou que o partido tem "mais militantes, mais secções, mais núcleos de empresa e concelhias em toda a Região", num "balanço extremamente positivo", apresentado pelo presidente da estrutura, Amílcar Gonçalves, que "apelou ao reforço da dinâmica e de todo o trabalho desenvolvido para garantir a vitória do PSD/Madeira nas próximas legislativas de 30 de Janeiro" e ajudar a derrotar o PS e António Costa.

Na intervenção que fechou os trabalhos, Amílcar Gonçalves sublinhou "a caminhada feita nestes últimos dois anos e, em particular, nas Autárquicas do passado dia 26 de Setembro – assim como reconhecendo o contributo do Secretariado do Partido para os bons resultados alcançados" –, disse que é na "mobilização e união contra um Governo da República que tem prejudicado, deliberadamente, a Madeira e um País que devia saber governar, particularmente os trabalhadores que, hoje, a vários níveis, enfrentam dificuldades e constrangimentos de diversa natureza aos quais é preciso corresponder".

Citado por uma nota emitida pelo PSD, o dirigente frisou que “o que se passa em Portugal ao nível das remunerações da nossa força de trabalho é grave e o aumento irresponsável do ordenado mínimo, sem a devida correção dos níveis subsequentes, está a criar uma sociedade de operários, sendo de lamentar que, no nosso País, 66% da massa salarial corresponda ao salário mínimo”.

Amílcar Goncalves afirmou que "é também contra 'este nivelar por baixo' do Governo das Esquerdas que é preciso lutar e unir esforços, sendo esta, aliás, uma questão prioritária para os TSD/Madeira", diz a nota. "Amílcar Gonçalves que vai mais longe ao afirmar que a justiça social, tão apregoada por António Costa, não é a garantia de todos ganharem o mínimo, mas, sim, de auferirem os vencimentos que merecem na medida em que contribuem para a sociedade, sendo precisamente essa uma das causas da estrutura que lidera".

De acordo com a informação, o programa de actividades desenvolvido mesmo em contexto de pandemia – nomeadamente as acções levadas a cabo na esfera social – foram também abordadas neste Conselho Regional, no qual houve ainda lugar para "traçar o calendário interno previsto para os próximos meses. Para já, as atenções estarão centradas nas próximas legislativas antecipadas, com o Presidente dos TSD/Madeira a apelar a um forte contributo de todas as estruturas rumo a mais uma vitória do PSD/M em Janeiro", afiançam.

Acresce referir que, "após o Congresso Regional do PSD/Madeira, anunciado para Março de 2022, os TSD/Madeira deverão, também, realizar o seu Congresso, empossando novos órgãos", anuncia.