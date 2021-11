Arranca segunda-feira 8.ª volta do rastreio do cancro mama no Monte

A partir do dia 15 de Novembro (segunda-feira) terá início a 8.ª volta do rastreio do cancro mama na freguesia do Monte, no Funchal, estando previsto o seu término na primeira quinzena de Janeiro, informa o Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM).

As utentes residentes na freguesia do Monte irão efectuar as mamografias na Unidade Móvel, que estará situada no Hospital Dr. João de Almada.

O SESARAM estima convocar cerca de 1.290 utentes da freguesia, dentro da faixa etária dos 45 aos 69 anos.

"Estas mulheres serão convocadas por ordem alfabética, através de um postal convite/convocatória, com indicação do dia e hora onde irão realizar a sua mamografia de rastreio", explica À autoridade de saúde me nota de imprensa.

O rastreio do cancro da Mama da RAM é um rastreio de base populacional, dirigido a mulheres assintomáticas, sem factores de risco relevantes e na faixa etária entre os 45 e os 69 anos. A estas mulheres, e após um inquérito dirigido (antecedentes pessoais, familiares, medicação hormonal, sinais e sintomas mamários, entre outros), realiza-se mamografia nas quatro incidências standard, que posteriormente serão submetidas a uma dupla leitura independente por dois radiologistas. Os casos discordantes serão ainda submetidos a uma terceira leitura.

Em alguns casos de dúvida as mulheres serão convocadas para uma Consulta de Aferição, durante a qual um dos Médicos Radiologistas fará a avaliação necessária para esclarecimento (anamnese, comparação com exames prévios, palpação, incidências adicionais, ecografia).

No contexto actual de vacinação covid-19, e, pela possibilidade de adenopatias reactivas que colocam problemas de diagnóstico diferencial com adenopatias malignas, na ausência de sinais de suspeição de malignidade mamária, sensibilizamos para o adiamento da mamografia de rastreio em cerca de 6 semanas (após a segunda dose da vacina da Pfizer e da primeira dose da vacina AstraZeneca). As utentes serão novamente convidadas a participar, solicitando que entrem em contacto para qualquer esclarecimento.

A Mamografia de Rastreio destina-se a mulheres assintomáticas, sem factores de risco familiar relevante e a Mamografia de Diagnóstico destina-se a mulheres sintomáticas, onde a mamografia será complementada por inspecção, palpação e muitas vezes também por ecografia mamária. As mulheres com risco familiar devem ter vigilância personalizada.