Seis condutores detidos com álcool e um com carro apreendido na Madeira

A Polícia de Segurança Pública deteve na última semana seis condutores que conduziam sob efeito de álcool nas estradas da Madeira. As detenções ocorreram no Funchal, em Câmara de Lobos, na Ribeira Brava, Santana e em Machico. Houve ainda um outro condutor apanhado com um veículo apreendido, em Câmara de Lobos.

De referir que entre os dias 5 e 11 de Novembro foram registados 53 acidentes de viação, que provocaram 18 feridos ligeiros e um grave.

Houve 38 colisões, 10 despistes, 4 atropelamentos e 1 outro acidente não especificado.