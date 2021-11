12 mil jovens venezuelanos do Sistema de orquestras em concerto para recorde do Guinness

Doze mil jovens venezuelanos vão participar num concerto em que o Sistema de Orquestras e Coros Juvenis e Infantis da Venezuela (Sistema) procura estabelecer um novo recorde mundial para o Guinness World Records como a maior orquestra do mundo.

O anúncio foi feito em Caracas, pelo diretor do Sistema, Eduardo Méndez, numa conferência de imprensa em que explicou que "se trata de um evento histórico" e que o concerto terá lugar em 11 de novembro no Pátio de Honra da Academia Militar, pelas 17:00 horas venezuelanas (21:00 horas em Lisboa) e será transmitido através do Youtube.

Os 1.200 jovens vão interpretar a Marcha Eslava de Piotr Ilich Tachaikovsky, de 12 minutos de duração, obra escolhida pelo Conselho Académico do Sistema e na qual participação 6 diretores de orquestra.

"É uma obra fundamental, que se executa dentro do Sistema. Todas as crianças tocaram essa hora", explicou Eduardo Méndez aos jornalistas.

O diretor do Sistema explicou ainda que os jovens, provenientes de toda a Venezuela, estão ensaiando a peça que será tocada no grande concerto, desde há mais de dois meses.

Por outro lado, precisou que 10.701 jovens do Sistema deram, em março de 2018, realizaram um concerto no Poliedro de Caracas, para despedir-se do fundador daquele organismo, o maestro José António Abreu.

"Os recordes do Guinness têm uma rigorosidade, que requer tempo de preparação, documentos, condições prévias (...) o Sistema ergue a sua voz, como embaixadores culturais, para dizer ao mundo que é possível fazer atividades, que levar a arte ao fator de motivação é uma grande motivação", disse Eduardo Méndez.

O diretor do Sistema precisou ainda que por cada 50 músicos do concerto haverá um supervisor da equipa do Récord Guiness. Também que os jovens vão ter um bracelete biométrico que registará e contabilizará a presença no acto.

O Sistema Nacional de Orquestras e Coros Juvenis e Infantis da Venezuela foi fundado em 1975 pelo maestro José António de Abreu.

É uma rede de educação que faz da música a principal via para o melhoramento social e intelectual pela qual passaram mais de um milhão de jovens.

O sistema foi replicado em mais de 70 países, entre eles Portugal, com o projeto "Orquestras Sinfónicas Juvenis -- Orquestra Geração", criado em 2007 com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, para combater o insucesso e abandono escolar através do ensino da música.

A primeira Orquestra Geração portuguesa surgiu em Casal da Boba (Amadora) e expandiram-se a outras localidades entre elas Lisboa, Vila Franca de Xira, Loures, Oeiras, Sesimbra, Sintra, Amarante, Mirandela, Murça e Coimbra, que já contam contra orquestras próprias.