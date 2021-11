O Vinho Madeira volta a ser promovido no continente asiático, através do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), ao marcar presença em feiras e provas de vinhos na China e no Japão.

Entre 9 a 11 de Novembro, acontecerá o primeiro destes eventos, através da Feira Prowine Shangai, apontada como a principal feira de comércio internacional da China. Em 2020, contou com 400 expositores de 17 países.

Já a 'Grande Prova de Vinhos de Portugal' em Tóquio, a 22 de Novembro, será direccionada a 300 profissionais japoneses, entre importadores, distribuidores locais, imprensa, compradores, prescritores do canal HORECA, retalhistas e líderes de opinião. Este evento incluirá ainda um seminário sobre vinhos portugueses dirigido a 50 profissionais.

Os eventos decorrem fruto da parceria entre o IVBAM e a Viniportugal, entidade responsável pela promoção internacional da marca 'Wines of Portugal'.

A representar o Vinho Madeira em Tóquio, estarão as empresas Henriques & Henriques, Pereira D’Oliveira e Vinhos Barbeito. Em Shangai participarão as empresas: H. M. Borges; Henriques & Henriques, Justino's Madeira Wines e Pereira D’Oliveira.