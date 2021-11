A 'AIDA Cruises' volta a ter presença semanal na Madeira e com preferência, sempre que possível, pretende acostar no cais 6 ou cais norte do Porto do Funchal.

Isto mesmo foi hoje sublinhado pelo Comandante do 'AIDAmar', Manuel Pannzek, que a meio da manhã, recebeu os cumprimentos de boas-vindas da presidente da Administração dos Portos da Madeira, Paula Cabaço, e de outras entidades da comunidade marítima e portuária, bem como do agente da companhia, no âmbito da primeira escala deste navio na região.

O 'AIDAmar' vai ser uma dessas presenças semanais da companhia, na rota Canárias-Madeira.

Depois de ter percorrido vários portos do norte da Europa, na descida, visitou o Porto de Leixões, o Porto de Lisboa, agora o Funchal e segue para Canárias, onde vai ficar sedeado nesta época.

É neste itinerário que vai passar a vir semanalmente à Madeira, tal como o outro navio da companhia, o 'AIDAblu' que virá com a mesma regularidade à nossa região.

A partir de Janeiro, entra na rota o 'AIDAnova', um dos maiores navios da companhia.

A 'AIDA Cruises' continua a apostar nesta área do corredor atlântico. Entre Outubro deste ano e Abril de 2022, a companhia conta fazer no Porto do Funchal, 48 escalas.