Marítimo perde em Tondela e continua no fundo da tabela

O Marítimo somou hoje a sua sexta derrota na I Liga, ao perder no reduto do Tondela, por 4-2, em, jogo referente à 11.ª jornada do campeonato, e onde os da casa fizeram um ‘hat-trick’ através de grandes penalidades.

O primeiro penálty aconteceu ao minuto 14, por pertença mão de Ivan Rossi na grande área e que João Pedro não desperdiçou na marca dos 11 metros. Quatro minutos volvidos o Tondela veio a fazer o segundo e uma vez mais por mão na bola de uma defesa do Marítimo, desta feita Zainadine. João Pedro não falhou a grande penalidade e fez o 2-0.

Ao minuto 41 o cenário repetiu-se, desta feita com falta de Vitor Costa na área e com João Pedro a fazer o terceiro para o Tondela, em mais uma grande penalidade.

Refira-se que neste lance Pedro Pelágio veio a ser expulso, do banco, por protestos.

No segundo tempo, o técnico verde-rubro, Julio Velázquez fez entrar quatro jogadores de uma ‘assentada só’ e viu Matheus Costa a marcar o primeiro para os insulares, à passagem do minuto 75. Nos descontos as emoções voltaram ao Estádio João Cardoso, com Ali Alipour a fazer o segundo para o Marítimo, aos 90+1, mas acabou por não ser suficiente para a tão desejada vitória final, e com o Tondela a conseguir ainda a fazer o quarto golo ao minuto 90+8 por Pedro Augusto.