Paulo Rangel visita a ACIN

Não estava no programa, mas a caminho de São Vicente, onde tem reunião agendada com militantes, o candidato à liderança nacional do PSD, Paulo Rangel, acabou por fazer um desvio ao passar pela Ribeira Brava para uma visita rápida à sede da ACIN iCloud Solutions.

Acompanhado de Luís Sousa, CEO da empresa, o eurodeputado ficou não só a conhecer as instalações mas também as preocupações do empresário, sobretudo na carência de formação da mão de obra.