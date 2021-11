Casos ultrapassam a marca dos 250 milhões no mundo

Mais de 250 milhões de casos de covid-19 foram oficialmente registados em todo o mundo desde o início da pandemia, de acordo com a contagem da agência de notícias AFP, até às 21:00 de hoje (hora de Lisboa).

A região mais afetada foi a Europa, contabilizando 76 milhões de infeções com covid-19 desde o momento em que o novo coronavírus foi detetado na China, no final de dezembro de 2019, pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O continente europeu é seguido pela Ásia (56.201.653 casos), Estados Unidos e Canadá (48.290.522 casos) e América Latina e Caraíbas (46.107.131 casos).

Os números são baseados em relatórios diários das autoridades de saúde de cada país.

Um volume significativo de casos menos graves ou assintomáticos permanece sem ser detetado, apesar da intensificação do rastreamento em muitos países desde o início da pandemia. Além disso, as políticas de testagem variam de país para país.

O número de novos casos em todo mundo tem aumentado lentamente nas últimas duas semanas.

Quase 449 mil novos contágios diários foram registados nos últimos sete dias, contra os pouco mais de 400 mil assinalados em meados de outubro.

Dos novos casos registados atualmente em todo o mundo, mais de 60% são na Europa, que contabilizou uma média de 279 mil diários nos últimos sete dias.

A covid-19 provocou pelo menos 5.047.055 mortes em todo o mundo, entre mais de 249,76 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.209 pessoas e foram contabilizados 1.098.125 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.