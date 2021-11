Albuquerque espera “forte crescimento económico” no próximo ano

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, destacou, esta tarde, na abertura da conferência sobre ‘Tributação do Sector do Turismo’, que todas as perspectivas apontam para “um forte crescimento económico da Europa no próximo ano”, com redução do desemprego e a recuperação de actividades como o turismo. “As perspectivas são optimistas e a Madeira beneficia com isso”, declarou o governante na iniciativa organizada pela recém-criada secção regional da Associação Fiscal Portuguesa.

Apesar das perspectivas optimistas, Albuquerque reconheceu que o aumento dos preços da energia está a “ensombrar este período de recuperação” com uma pressão inflacionista, o que explica algum “pessimismo latente”.

O chefe do executivo madeirense não se alongou no tema da conferência. Reconheceu que a fiscalidade tem impacto na actividade turística, mas apontou factores menos falados e que pesam muito na decisão de escolha do destino de férias, como a existência de “um bom sistema de saúde”. “O sistema de saúde para o turismo, para a fixação de empresas e para o turismo residencial é fundamental”, vincou. A disponibilidade de mão-de-obra e de entidades qualificadas (como a Universidade da Madeira) foram outros factores apontados por Albuquerque, que voltou a dizer que a emergência da economia digital constitui uma oportunidade para a Região e o país ultrapassarem as dificuldades estruturais derivadas da sua periferia.